Samsung признала серьезную проблему своих смартфонов

Корпорация Samsung исправит проблему темного режима в своих смартфонах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты обратили внимание на новые функции в бета-версии One UI 8.5. Судя по отчетам энтузиастов, который оценили прошивку, в новой версии операционной системы (ОС) появится полноценный темный режим. Они пояснили, что при его включении темные оттенки будет приобретать не только интерфейс, но и иконки приложений.

В материале говорится, что иконки приложений в ОС Samsung не меняются при включении или выключении ночной темы. "В то время как остальная часть интерфейса становится темной, на главном экране часто остаются яркие значки", - подчеркнули журналисты. При этом в Samsung почему-то игнорировали серьезную проблему, влияющую на восприятие смартфонов, на протяжении нескольких поколений, то есть годы.

При этом перекрашивать иконки в темный цвет требует как Google - разработчик Android, на которой основана прошивка от Samsung, - так и Apple, конкурент. Вероятно, One UI 8.5 появится вместе с телефонами серии Galaxy S26 в начале 2026 года.