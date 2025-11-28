Звезда ММА арестована после инцидента на борту самолета

Звезда ММА из Ирландии Шинейд Кавана была арестована после нападения на полицейских в самолете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает британская газета The Sun.

Инцидент произошел на рейсе Ryanair из Гран-Канарии, Испания, в Дублин, когда лайнер уже стоял на взлетно-посадочной полосе.

По сообщению местных СМИ, 39-летняя спортсменка стала агрессивно себя вести и напала на двух сотрудников Гражданской гвардии Испании, которых члены экипажа вызвали для урегулирования ситуации на борту.

Полицейские получили травмы и сейчас находятся на больничном. Одним из офицеров, как уточняется, была женщина. На борт пришлось вызвать подкрепление.

В итоге Кавану доставили в полицейский участок в сопровождении четырех стражей порядка, одну ночь она провела за решеткой и была освобождена под залог. Какое наказание грозит спортсменке за нападение, не уточняется.