В Dell объяснили, почему люди не хотят обновляться до Windows 11

Несмотря на завершение официальной поддержки Windows 10, под управлением этой операционной системы по-прежнему работает значительная часть мирового парка компьютеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на это указала компания Dell в своем финансовом отчете, сообщает Windows Central.

По словам операционного директора Dell Джеффри Кларка, около 500 млн ПК технически готовы к установке Windows 11, однако владельцы этих устройств до сих пор не обновились. Еще примерно 500 млн компьютеров, по его оценке, не соответствуют системным требованиям новой версии операционной системы.

Таким образом, суммарное количество активных устройств, продолжающих работать на Windows 10, аналитики Dell оценивают примерно в 1 млрд. Одной из ключевых причин замедления обновлений в компании называют требования Windows 11, которые исключают из процесса миграции значительную долю старых ПК.

Дополнительным фактором давления на темпы перехода стал рост интереса к альтернативным операционным системам, прежде всего Linux, а также решение Европейского союза продлить поддержку Windows 10, что временно снижает мотивацию пользователей к смене платформы.