В Мехико грузовик полный алкоголя врезался в дом - ВИДЕО
В Мехико грузовик доставки безалкогольных напитков Jarritos потерял управление на крутом спуске, врезавшись в дом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Причинен серьезный ущерб, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
Представляем вашему вниманию данное видео:
