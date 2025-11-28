В Мехико грузовик полный алкоголя врезался в дом

В Мехико грузовик доставки безалкогольных напитков Jarritos потерял управление на крутом спуске, врезавшись в дом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причинен серьезный ущерб, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Представляем вашему вниманию данное видео: