Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Тимор-Лесте
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушу-Орте.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю и передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние пожелания по случаю 50-летней годовщины провозглашения независимости Демократической Республики Тимор-Лесте.
Нас радует, что отношения между Азербайджаном и Тимор-Лесте обретают новый импульс. Мы придаем большое значение развитию построенных на прочной основе и взаимном уважении двусторонних межгосударственных отношений и наполнению нашего сотрудничества новым содержанием.
Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление дружественных отношений, расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Тимор-Лесте.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного спокойствия и благополучия".
