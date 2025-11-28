Сильные наводнения в Таиланде: число погибших растет

Сильные наводнения, произошедшие в нескольких южных провинциях Таиланда, унесли жизни по меньшей мере 82 человек. По предварительным оценкам, вода начинает отступать. Масштаб разрушений в пострадавших районах огромен.

По данным Департамента по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий, около миллиона домохозяйств и более трех миллионов человек пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями в 12 южных провинциях Таиланда.

Наводнения, начавшиеся в выходные, затопили обширные территории и привели к гибели людей в провинциях Накхон Си Тхаммарат, Патталунг, Сонгкхла, Транг, Сатун, Паттани и Яла.

К утру четверга паводки во многих провинциях спали, но уровень воды оставался высоким в некоторых районах, включая Паттани и Накхон Си Тхаммарат.

Число погибших в результате наводнения в провинции Сонгкхла выросло с шести до 55 в четверг, в результате чего общее число погибших в семи провинциях достигло по меньшей мере 82 человек, сказал представитель правительства на пресс-конференции в Бангкоке.