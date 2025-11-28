Азербайджан принял участие в заседании Комиссии по охране водных биоресурсов Каспийского моря

В Ашхабаде 24-26 ноября состоялось 9-е заседание Комиссии по охране водных биоресурсов Каспийского моря, их рациональному использованию и управлению совместными ресурсами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Центр рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Страну на мероприятии представляли директор Центра Джейхун Алиев и его заместитель Эльшан Меджидов.

В заседании приняли участие делегации Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Стороны обсудили исполнение предыдущих решений Комиссии, рыбохозяйственные квоты, использованные в 2024 году, программы по восстановлению запасов рыбы и мероприятия по охране водных биоресурсов.

Во время заседания на основе научно-исследовательских данных 2024 года был рассмотрен текущий статус водных биоресурсов Каспийского моря, оценены изменения биомассы видов и экологические риски. Были утверждены совместные рыбохозяйственные квоты на 2026 год, оценена деятельность рабочих групп Комиссии и определены направления работы на следующий этап.

Азербайджанская делегация подчеркнула важность усиления координации научных исследований с партнерами, совершенствования систем биомониторинга и расширения программ восстановления осетровых в Каспийском море.

По итогам заседания был подписан итоговый Протокол 9-го заседания Комиссии.