Эта страна полностью запретила электронные сигареты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил закон, полностью запрещающий оборот электронных сигарет на территории страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Документ вводит запрет на покупку, хранение, транспортировку, передачу, производство и импорт электронных сигарет и жидкостей для них.

За нарушение норм предусмотрена уголовная ответственность - вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Гражданам, нарушившим закон, может быть назначен штраф от 300 до 500 базовых расчётных величин (примерно от $10,3 тыс. до $17,2 тыс.), исправительные работы сроком от двух до трёх лет или ограничение свободы от трёх до пяти лет.

От ответственности освободят тех, кто добровольно признает вину и сдаст запрещённые изделия.