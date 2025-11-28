Рассекречены новые функции iPhone

Журналисты портала MacRumors назвали основные функции iOS 27. Материал доступен на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы собрали список особенностей операционной системы (ОС) на основе рассекреченных материалов. Так, в новой ОС будет обновлен дизайн Liquid Glass. Также iOS оптимизируют для использования в складных смартфонах, так как в 2026 году Apple должна представить iPhone Fold. "Может быть, даже появится многозадачность с поддержкой нескольких окон", - заметили журналисты.

Также iOS 27 получит новые возможности нейросети Apple Intelligence. С ними будет связан и выход более продвинутого голосового помощника Siri, который Apple неоднократно откладывала. На основе искусственного интеллекта (ИИ) будет работать новый сервис "Здоровье+", который будет анализировать показатели активности и здоровья пользователя. Его предложат в рамках платной подписки.

Скорее всего, только в США и ряде других стран появятся функции спутниковой связи. Так, на iPhone без доступа к интернету будет работать картографический сервис "Apple Карты". Кроме того, устройство сможет подключаться к спутникам через 5G, если такая связь будет доступна.