В Национальном музее искусств Азербайджана состоится концерт "Под магией живописи - от барокко до наших дней…"

2 декабря в 17:00 в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Музыка в музее" состоится концертная программа "Под магией живописи - от барокко до наших дней...", подготовленная преподавателями и студентами кафедры "Инструментальное исполнительство" факультета "Музыкальное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе музея.

В концерте примут участие студенты: Сюнбюль Сафарли, Наргиз Сафарли, Нушаба Рустамова, Хамая Бахышова, Рявана Мусаева, Ульвия Тагиева, Севда Аббасова, Айнур Ахадова, Роя Ахмедова, Айсель Гафарова, Дильбер Исламова, Незрин Аскерли, Ага Бабазаде, Лейла Искендерова, Джамиля Гусейнзаде, Тюркан Мустафаева, Бюсат Юсифзаде, Муса Мусаев, Йахъя Рзаев и Ульви Тагиров, которые выступят вместе со своими преподавателями - Мирхалидом Мамедзаде, Зауром Мамедовым, Гюнель Гулиевой, Лейлой Парлановой и Айдан Вазировой. Ведущей концерта будет студентка Кимья Джафарли.

В программе прозвучат незабываемые произведения мировых композиторов - от эпохи барокко до современности.

Этим музыкальным вечером зрители смогут открыть для себя тонкости классической музыки и погрузиться в неповторимую атмосферу.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az