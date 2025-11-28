Ученые предупредили о риске пандемии, опаснее COVID-19

Вирус птичьего гриппа способен спровоцировать пандемию, которая может оказаться опаснее COVID-19.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Мари-Анн Рамей-Вельти, руководителя Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции.

По словам специалиста, высокопатогенный штамм H5 за последние годы привёл к уничтожению огромного количества птицы, сбоям в продовольственных цепочках и удорожанию продукции. Хотя заражение людей пока наблюдается редко, угрозу представляет возможная адаптация вируса к млекопитающим и человеку. Если он приобретёт способность передаваться между людьми, ситуация может перерасти в пандемию.

Рамей-Вельти пояснила, что у людей отсутствует иммунитет против H5 - аналогично тому, как это было в начале распространения COVID-19. При этом вирусы гриппа могут поражать не только группы риска, но и здоровых людей, включая детей. По оценке учёной, вспышка птичьего гриппа при неблагоприятном сценарии могла бы оказаться тяжелее пандемии коронавируса.

Случаи заражения людей штаммами H5 уже фиксировались, в том числе H5N1 среди домашней птицы и скота в США. Кроме того, в ноябре в штате Вашингтон был подтверждён первый случай инфицирования человека H5N5 - мужчину спасти не удалось.

Тем не менее, Рамей-Вельти подчеркнула, что если вирус всё же мутирует и начнёт передаваться между людьми, мировое сообщество встретит угрозу более подготовленным, чем в 2020 году. Уже разработаны прототипы вакцин, есть запасы противовирусных средств и налаженные технологии быстрого масштабирования их производства.

В свою очередь, глава научного департамента Всемирной организации здоровья животных Грегорио Торрес отметил, что риск масштабной пандемии среди людей остаётся низким. По его словам, причин для паники нет - люди могут безопасно находиться на природе и употреблять мясо птицы и яйца.