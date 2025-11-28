Азербайджан и Китай значительно увеличили товарооборот

В январе-октябре текущего года объём товарооборота между Азербайджаном и Китаем составил 3,815 миллиарда долларов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 799,2 миллиона долларов, или на 26,5%, больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчётный период товарооборот с Китаем составил 9,34% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, страна заняла 4-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчётный период.

В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал в Китай продукции на сумму 79,6 миллиона долларов. Это на 65,2 миллиона долларов, или в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период из Китая в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 3,7 млрд долларов США, что на 734 миллиона долларов США, или на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, Китай занял первое место среди стран, из которых Азербайджан импортировал больше всего продукции за отчетный период.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 40,862 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США, или на 3,8%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 21,637 миллиарда долларов США составил экспорт, а 19,225 миллиарда долларов США - импорт. За последний год экспорт сократился на 1,1 миллиарда долларов США, или на 4,9%, а импорт увеличился на 2,6 миллиарда долларов США, или на 15,6%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,412 миллиарда долларов США, что на 3,7 миллиарда долларов США или в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.