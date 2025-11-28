Азербайджан и ОАЭ провели заседание Комитета по всеобъемлющему стратегическому партнерству и сотрудничеству

В Абу-Даби состоялось первое заседание Комитета по всеобъемлющему стратегическому партнерству и сотрудничеству между Азербайджаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что заседание прошло под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и государственного министра МИД ОАЭ Саида Аль-Хаджери.

Сначала состоялись заседания подкомитетов по политико-дипломатическим, экономическим, гуманитарным, оборонным и правоохранительным вопросам, а также по энергетике и устойчивому развитию. В ходе обсуждений были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в соответствующих областях, предложения по развитию двусторонних отношений и возможные проекты.

В рамках работы комитета состоялась встреча один на один между Я. Рафиевым и С. Аль-Хаджери. Затем состоялась встреча в расширенном составе с участием руководства сопредседателей и представителей соответствующих ведомств, а также послов обеих стран.

Сопредседатели выразили свои ожидания относительно проведения соответствующей работы для достижения конкретных результатов, включая согласованное принятие дорожной карты и рабочих планов. Кроме того, были определены модальность и график следующих встреч и работы комитета в целом.

В ходе встречи было выражено большое удовлетворение динамичным развитием отношений между Азербайджаном и ОАЭ в последнее время.

Была также подчеркнута важная роль взаимных визитов глав государств обеих стран и достигнутых в их рамках договоренностей и подписанных документов в повышении уровня отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

От Азербайджанской Республики во встрече также приняли участие представители министерств экономики, энергетики, юстиции, обороны, внутренних дел, цифрового развития и транспорта, науки и образования, культуры и сельского хозяйства, а также Государственного агентства по туризму, SOCAR и Азербайджанского инвестиционного холдинга от Азербайджанской Республики.

Напомним, что Комитет был создан на основе Совместной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ, подписанной 16 сентября этого года в ходе визита Президента ОАЭ в нашу страну.