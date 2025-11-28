Тюркские государства движутся к единой стратегии в информационном пространстве

Прошедшее в Баку 7-е совещание министров, высокопоставленных должностных лиц, ответственных за медиа и информацию Организации тюркских государств (ОТГ) можно расценить как один из важных этапов, определяющих будущее информационной политики в тюркском мире.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

По его словам, это совещание является показателем перехода на качественно новый этап сотрудничества в сфере СМИ тюркских государств благодаря стратегическому характеру обсуждаемых направлений и потенциалу долгосрочного влияния принятых решений.

"Проведение этой встречи в Баку неслучайно. Азербайджан в последние годы играет ведущую роль в регионе в вопросах информационной безопасности, реформ в сфере медиа и создания трансрегиональных коммуникационных платформ. Это обусловлено следующими причинами. Азербайджан имеет реальный опыт информационной войны - особенно после 44-дневной войны, борьба с дезинформацией стала центральным элементом политики государственной безопасности. Организация международных форматов, таких как Шушинский глобальный медиафорум, сделала Азербайджан центром регионального медиадиалога. Баку играет роль политического и культурного моста на пути интеграции тюркских государств. Этот контекст усиливает вклад прошедшего совещания в формирование региональной информационной повестки", - сказал А. Гараев.

Он отметил, что приоритетом азербайджанской стороны на мероприятии стали вопросы борьбы с дезинформацией и повышения медиаграмотности. Азербайджан рассматривает информационную безопасность как неотъемлемую часть национальной безопасности. Это подразумевает также сотрудничество с международными партнерами, разработку механизмов проверки фактов и расширение программ по медиаграмотности.

Политолог подчеркнул, что пятилетняя стратегия, охватывающая 2027-2031 годы, является первым долгосрочным стратегическим документом ОТГ в сфере медиа и свидетельствует об укреплении институционального подхода организации к информационной политике. "Встреча в Баку включает в себя вопросы институционализации в сфере информации и СМИ в тюркском мире, углубления координации, развития медиаэкономики, обеспечения информационной безопасности на региональном уровне. Эту встречу можно расценить не только как обмен опытом в сфере СМИ, но и как серьёзный шаг на пути к созданию единой экосистемы в информационном пространстве тюркских государств", - добавил он.