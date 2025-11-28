ООН отслеживает комету 3I/ATLAS

Организация Объединенных Наций (ООН) официально выбрала межзвездную комету 3I/ATLAS объектом глобальной тренировки по планетарной защите.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета GULF News.

Кампания началась 27 ноября и продлится до 27 января 2026 года. Уточняется, что наблюдательное упражнение направлено на проверку готовности мира к обнаружению, отслеживанию и анализу объектов, приближающихся к Земле и межзвездных объектов, с использованием 3I/ATLAS в качестве "живого теста".

Гиперболическая орбита кометы 3I/ATLAS уникальна среди известных комет и астероидов, а также подтверждает, что она пришла из-за пределов солнечной системы. С момента открытия мировые космические агентства и обсерватории начали беспрецедентную кампанию наблюдений. Более десятка космических аппаратов NASA и телескопов зафиксировали изображения и данные о комете, когда она проходила через внутреннюю часть солнечной системы.

Европейское космическое агентство также использовало данные с марсианских орбит, чтобы значительно уточнить прогнозируемый путь кометы. Ученые утверждают, что поскольку 3I/ATLAS - это межзвездный объект, его состав и поведение могут отличаться от комет, образующихся в солнечной системе. Это предоставляет уникальное окно для исследования других звездных систем.

Исследования показывают, что 3I/ATLAS может содержать летучие льды и пыль, характерные для кометных тел, что позволяет ученым сравнивать его состав с теми, что образуются вокруг Солнца.

С продолжением пути кометы, результаты этой кампании должны помочь в будущем в мониторинге, каталогизации и реагировании на межзвездные и околоземные объекты.

Космические агентства приходят к единому мнению о том, что 3I/ATLAS не представляет угрозы, но, как редкий межзвездный гость, комета предоставляет реальную возможность укрепить глобальную готовность к космическим угрозам.