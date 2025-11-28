Азербайджан и Швеция обсудили перспективы налогового сотрудничества

Делегация Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана провела деловые встречи в Налоговом агентстве Королевства Швеция в рамках визита в эту страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГНС, основной целью визита стали обмен опытом, изучение передовых международных подходов в области налогового администрирования, анализ процессов цифровой трансформации, изучение возможностей применения технологий искусственного интеллекта и проведение сравнительной оценки моделей управления долгом и налогового контроля, основанных на оценке рисков.

В рамках визита делегация ГНС приняла участие в презентациях и обсуждениях, посвященных моделям обслуживания на основе искусственного интеллекта, механизмам контроля акцизного налога, функциональным особенностям экосистемы оцифрованных налоговых деклараций и стратегиям развития кадрового потенциала. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения международного информационного обмена, использования больших объемов данных при проведении риск-аудитов, укрепления налоговой дисциплины и эффективности современных инструментов контроля.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения сотрудничества в области налогового администрирования, продолжения совместных программ обучения и стажировок, а также рассмотрели совместные инициативы в этой сфере.