В США пересмотрят грин-карты граждан ряда стран

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) повторно проверит грин-карты иностранных граждан, прибывших из 19 "проблемных стран", включая Афганистан.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети сообщил директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу. Он отметил, что по указанию Президента США Дональда Трампа он распорядился о полной и всесторонней повторной проверке грин-карт всех иностранных граждан из стран, вызывающих беспокойство.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как двое солдат Национальной гвардии США были застрелены вблизи Белого дома. Подозреваемый, являющийся гражданином Афганистана, въехал в США в 2021 году.