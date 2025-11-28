- уже в это воскресенье

30 ноября в 09:00 в спортивном комплексе Sərhədçi пройдет финал Кубка чемпионов Азербайджана по танцам, где выступят лучшие коллективы страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы Ассоциация танца Азербайджана.

В борьбу за почетный кубок вступят победители региональных, республиканских и международных турниров. Среди участников финала:

Yalkin - обладатель Ümid Kuboku

Xəmsə - обладатель Kəpəz Kuboku

Nur Dance / Grasiya Dance Club - чемпион Баку

İnci Ansamblı - обладатель Böyük Qafqaz Kuboku

Qaval - обладатель Art Olimpia Kuboku

Qaval Grasiya Dance Club - чемпион Азербайджана

Grasiya Dance Club - обладатель Payız Əfsanələri Kuboku

На арене Sərhədçi команды представят яркие, насыщенные постановки и продемонстрируют высочайший уровень подготовки. Финал обещает стать масштабным праздником танца, мастерства и силы духа.

Организаторы приглашают всех любителей танца стать свидетелями решающей битвы сильнейших коллективов страны и поддержать своих фаворитов в этом зрелищном событии.

