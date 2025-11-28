В Азербайджане запущена новая электронная услуга в сфере кино

Министерство культуры Азербайджана запустило новую электронную услугу в сфере кино - электронная услуга по включению фильмов в государственный реестр и выдаче лицензии на вещание теперь доступна в едином электронном кабинете "MyCulture".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство культуры.

Отмечено, что "Электронизация и интеграция услуг в сфере культуры" входит в число 10 приоритетных направлений стратегии цифрового развития министерства культуры "e-Culture" (2024-2026 годы)

Доступ к указанной электронной услуге осуществляется через единый личный кабинет "MyCulture" (https://my.culture.az), объединяющий услуги в сфере культуры на единой платформе по принципу "одного окна", а также через официальный интернет-информационный ресурс министерства культуры (https://culture.gov.az).

Обновлённая электронная услуга "Включение фильмов в государственный реестр и выдача лицензии на вещание" упрощает документооборот, ускоряет подачу заявок и полностью автоматизирует процесс. Включение фильмов в государственный реестр и выдача лицензии на вещание осуществляются в соответствии с "Правилами трансляции и демонстрации фильмов", утвержденными постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 165 от 6 июля 2006 года. В настоящее время Государственный реестр фильмов содержит более 11 000 экранных произведений и прокатных удостоверений, что делает цифровизацию этого процесса особенно важной.

Согласно закону Азербайджанской Республики "О кинематографии", все фильмы, предназначенные для массового показа (в кинозалах, видеозалах, пунктах видеопроката, службах вещания и ретрансляции) на территории Азербайджанской Республики, должны быть включены в Государственный реестр фильмов и получить прокатное удостоверение в соответствии с "Правилами трансляции и демонстрации фильмов". Распространение и массовый показ фильмов и видеофильмов без регистрации в Государственном реестре фильмов влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 386 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях. Благодаря новому электронному сервису выход иностранных кинокомпаний на азербайджанский кинорынок также станет проще и эффективнее. Это создаст условия для расширения международного кинопроката и налаживания новых партнерских отношений.