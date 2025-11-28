В Баку состоялся изысканный Венский бал

Зал Национального музея искусств Азербайджана на один вечер превратился в пространство изысканной австрийской традиции и культурного единения. Под сводами музея состоялся "Инклюзивный Венский бал", организованный посольством Австрии в Азербайджане - событие, которое объединило красоту, музыку и важную гуманистическую идею, сообщает Day.Az.

Праздничную атмосферу открыли вдохновляющие выступления директора музея Ширин Меликовой, посла Австрии Томаса Шуллера-Гётцбурга и его супруги Хан Транг. Они подчеркнули, что бал не просто культурное мероприятие, а символ диалога, разнообразия и взаимного уважения между людьми и обществами. Главная идея вечера - инклюзивность, то есть пространство, где каждый чувствует себя частью общего единства.

Бал стал финальной точкой серии мероприятий "Строя мосты", которую посольство Австрии реализует с 2024 года. Этот проект, основанный на личных историях людей из разных культур, создавал теплую атмосферу общения, обмена опытом и взаимопонимания между участниками из Австрии, Азербайджана и многих других стран.

Заключительный аккорд - сам Венский бал - объединил классическую австрийскую бальную эстетику с современным пониманием инклюзивности. Тонкие кружева платьев, живая музыка и атмосфера торжественности подчеркнули важную миссию события: собрать под одной крышей разные социальные группы и вместе отметить красоту, культуру, историю и равенство.

Инклюзивный Венский бал в Баку стал не просто торжественным вечером, но и ярким символом дружбы и общих ценностей, которые объединяют народы.