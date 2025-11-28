Метро Эр-Рияда установило мировой рекорд Гиннесса

Метро Эр-Рияда добилось мирового достижения, официально получив признание Книги рекордов Гиннесса как самая длинная полностью беспилотная железнодорожная сеть в мире - её протяжённость составляет 176 километров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Arabi Today, рекорд отражает стремительное развитие Королевства в создании современных и устойчивых транспортных систем.

Метро является ключевой частью столичной транспортной системы и включает шесть интегрированных линий с 85 станциями, работающими по передовым технологиям. Эксплуатация полностью автоматизирована и осуществляется без машиниста, с управлением через высокотехнологичные центральные диспетчерские, обеспечивающие точность мониторинга, безопасность и качество перевозок.

Сеть общественного транспорта - метро и автобусы - поддерживает транспортное, экономическое, социальное и экологическое развитие Эр-Рияда, обеспечивая удобную мобильность для всех жителей.

Это достижение подчеркивает усилия Королевской комиссии по делам города Эр-Рияда в продвижении концепций умного и устойчивого транспорта, а также её приверженность инновациям и развитию современной инфраструктуры, повышающей качество жизни и поддерживающей цели "Видения Саудии 2030".