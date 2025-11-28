Азербайджан и Китай обсудили развитие рынков капитала

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов и председатель Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) У Цин обсудили развитие рынков капитала и сотрудничество в регулировании.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом в своем аккаунте в X сообщил председатель ЦБА Талех Казымов.

"В рамках нашего рабочего визита в Китайскую Народную Республику мы провели встречу с председателем Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) У Цином.

В ходе встречи мы обменялись мнениями о текущем состоянии рынков капитала в обеих странах, инициативами по развитию этого сектора, недавними изменениями в нормативно-надзорной базе, применением инновационных инструментов, а также о формирующихся технологических тенденциях. Мы также обсудили инициативы, направленные на страхование инвесторов и повышение участия розничных инвесторов на рынках капитала.

Кроме того, были затронуты вопросы будущего сотрудничества и возможные совместные инициативы между Центральным банком Азербайджана и CSRC", - говорится в публикации.