https://news.day.az/society/1798497.html Неисправный автомобиль стал причиной цепной аварии - ВИДЕО Утром в 06:00 на 8-м километре трассы Баку-Сумгайыт произошла цепная дорожно-транспортная авария. Как сообщает Главное управление дорожной полиции, водитель автомобиля "Nissan" Э.Абдуллаев столкнулся из-за неисправности с "VAZ", которым управлял А.Гулиев, а тот в результате удара задел движущийся по соседней полосе "KIA", передает Day.Az.
Неисправный автомобиль стал причиной цепной аварии - ВИДЕО
Утром в 06:00 на 8-м километре трассы Баку-Сумгайыт произошла цепная дорожно-транспортная авария.
Как сообщает Главное управление дорожной полиции, водитель автомобиля "Nissan" Э.Абдуллаев столкнулся из-за неисправности с "VAZ", которым управлял А.Гулиев, а тот в результате удара задел движущийся по соседней полосе "KIA", передает Day.Az.
В результате А.Гулиев получил травмы. Дорожный затор был устранён полицией, ведётся расследование.
Полиция ещё раз напоминает водителям о важности регулярной проверки технического состояния автомобиля и призывает не садиться за руль неисправного транспорта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре