Неисправный автомобиль стал причиной цепной аварии

Утром в 06:00 на 8-м километре трассы Баку-Сумгайыт произошла цепная дорожно-транспортная авария.

Как сообщает Главное управление дорожной полиции, водитель автомобиля "Nissan" Э.Абдуллаев столкнулся из-за неисправности с "VAZ", которым управлял А.Гулиев, а тот в результате удара задел движущийся по соседней полосе "KIA", передает Day.Az.

В результате А.Гулиев получил травмы. Дорожный затор был устранён полицией, ведётся расследование.

Полиция ещё раз напоминает водителям о важности регулярной проверки технического состояния автомобиля и призывает не садиться за руль неисправного транспорта.