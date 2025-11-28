Дачный сезон в Баку 1985 года - премьерная версия 2025 года

Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбутова в новом сезоне расширяет репертуар и активно работает над проектами, объединяющими различные жанры и стили. Очередная премьера театра подготовлена в рамках специальной программы, посвящённой музыкальному наследию азербайджанского кинематографа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

В рамках проекта произведение "Gəzinti" (Прогулка), написанное выдающимся композитором Хайямом Мирзазаде для фильма "Bağ Mövsümü" (Дачный сезон, 1985, режиссер Тофиг Тагизаде), было исполнено в новой версии Эстрадно-симфоническим оркестром театра и представлено в формате видеоролика.

Цель этой работы - вновь привлечь внимание к азербайджанской киномузыке, донести это богатое наследие до широкой аудитории. Театр продолжает работу над серией подобных проектов, стремясь вносить вклад в музыкальную культуру страны в современном формате.

Отметим, что недавно театр также выпустил музыкальный видеоролик "Qarabağ çalarları", посвящённый Дню Победы - 8 ноября.