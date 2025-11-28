Азербайджан признан лучшей страной культурно-исторического туризма

Согласно результатам опроса, проведенного популярными журналами Малайзии и Азиатского региона в целом Top 10 of Asia и Top 10 of Malaysia, Азербайджан стал победителем в номинации "Лучшая страна культурно-исторического туризма Азии".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специальная награда была вручена послу Азербайджана в Малайзии Ирфану Давудову в рамках ежегодного мероприятия TOP ASIA Corporate Ball 2025, организованного в Куала-Лумпуре организацией RHA Media, издающей вышеназванные журналы. На мероприятии с участием более тысячи гостей, присутствовали высокопоставленные официальные лица Малайзии и других стран региона, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, руководители ведущих компаний, эксперты, блогеры и журналисты.

Организаторы подчеркнули, что с учетом масштабных проектов, реализуемых нашей страной в сфере туризма в последние годы, развития туристической инфраструктуры и растущего интереса на международном уровне Азербайджан был избран в качестве одного из ведущих туристических направлений Азии.

Награда, которой удостоен Азербайджан, является еще одним ярким примером богатого исторического наследия нашей страны, ее культурного разнообразия и признанного на мировом уровне туристического потенциала.

Ежемесячная целевая аудитория изданий Top 10 of Asia и Top 10 of Malaysia в азиатском регионе составляет более 400 тысяч читателей.