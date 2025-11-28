Голкипер "Карабаха" объяснил, как отразил пенальти в матче с "Наполи"

Голкипер "Карабаха" Матеуш Кохальски рассказал о сэйве пенальти в матче V тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи", в котором агдамский клуб уступил со счетом 0:2, передает Day.Az.

"Во время пенальти я обычно выбираю один из углов и прыгаю туда. Перед игрой с "Наполи" я изучил двоих исполнителей, но среди них не было Расмуса Хойлунда. Поэтому пришлось принимать решение в долю секунды", - сказал Кохальски.

Несмотря на яркую игру в Неаполе, польский вратарь признался, что был расстроен поражением.

"После матча я не мог уснуть, ведь мы сразу вернулись в Баку. Впереди у нас еще три игры. Думаю, мы способны выйти в плей-офф", - отметил он в комментарии АЗЕРТАДЖ.

25-летний вратарь подчеркнул, что "Карабах" является символом национальной гордости Азербайджана.

"Текущий состав в первую очередь сформирован под Лигу чемпионов. Но и в национальном чемпионате мы выступаем стабильно. В начале сезона никто и представить не мог, что мы сможем добиться таких результатов в Лиге чемпионов", - заявил Кохальски.

Отметим, что в нынешнем сезоне Матеуш Кохальски провел за "Карабах" 15 матчей, пропустил 18 мячей и в пяти играх сохранил ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.