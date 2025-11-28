Богатейшая экономика сжалась

В III квартале 2025 года экономика Швейцарии сократилась на 0,5 процента относительно предыдущего периода. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причинами такой динамики называют нестабильность во внешней торговле, а именно тарифы США. Однако показатели швейцарской экономики все равно остаются лучше, чем у остальных европейских стран. Кроме того, предварительное торговое соглашение о снижении пошлин на многие швейцарские товары с 39 до 15 процентов дает надежду на резкое восстановление роста.

Отмечается, что именно от тарифов США особенно пострадали производители часов, машин, точных приборов, продуктов питания и химикатов.