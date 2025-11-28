Ермак подал заявление об отставке

Руководитель офиса президента Украины Володимира Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram-канале.

"Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что у руководителя Офиса президента Украины проводится обыск.