https://news.day.az/world/1798579.html Ермак подал заявление об отставке Руководитель офиса президента Украины Володимира Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram-канале. "Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке", - сказал он.
Руководитель офиса президента Украины Володимира Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram-канале.
"Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что у руководителя Офиса президента Украины проводится обыск.
