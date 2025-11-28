До дыр! Верхушка армянской церкви ежедневно пересматривает интимное видео своего епископа

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Владимире Соловьеве.

Day.Az представляет публикацию:

Наверняка, вы помните скандал с интимным видео, который разразился вокруг епископа Аршака Хачатряна, одного из приближенных армянского католикоса Гарегина Второго. Если забыли, напомним: в сеть слили видео, на которых в самых незамысловатых позах запечатлены сам епископ и ... его тетя.

Видосики стали настоящим подарком для Никола Пашиняна, серьезно укрепив его позиции в борьбе за отстранение Гарегина.

Больше того, совсем недавно сразу несколько других высокопоставленных церковников фактически присоединились к Пашиняну, потребовав разобраться и с Гарегином, и с пристрастиями его друзей.

Забавно, но Гарегин попробовал сымитировать "разбирательство": собрали некую комиссию, которая должна была и рассмотреть обвинения, и опросить самого героя видео, и решить, что делать дальше.

В итоге выполнили только первый пункт: видосики посмотрели, преисполнились сил и энергии - и всё. Аршака на опрос не вызывали, никаких решений не приняли.

Что сделал католикос? Пра-а-вильно, решил вмешаться. Решением руководства церкви был созван аж целый Высший духовный совет! Но и тут все пошло не по плану: заседание не состоялось, потому что почти половина членов совета на него не пришла.

В итоге оставшиеся пять-шесть церковников из ближайшего окружения Гарегина "в частном порядке", как отмечает пресс-служба католикоса, "обсудили ситуацию".

В переводе на понятный язык: взялись за руки и посмотрели все видео с епископом Аршаком. В итоге участники сборища пришли к выводу, что Аршак почти не виноват, предыдущая комиссия бездельничала, и ... надо собрать еще одну комиссию.

Складывается ощущение, что католикос гордится актерскими способностями Аршака в новом для него эротическом жанре, и хочет, чтобы о его таланте узнала буквально вся армянская церковь.