"Нахчыван" подписал контракт с американским баскетболистом

Баскетбольный клуб "Нахчыван" осуществил новый трансфер.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт с американским игроком Уэйном Арнольдом до конца текущего сезона.

Рост 26-летнего баскетболиста составляет 193 см.

Отметим, что до этого он выступал за македонскую команду "Шкупи".