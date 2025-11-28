https://news.day.az/sport/1798538.html

"Нахчыван" подписал контракт с американским баскетболистом

Баскетбольный клуб "Нахчыван" осуществил новый трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт с американским игроком Уэйном Арнольдом до конца текущего сезона. Рост 26-летнего баскетболиста составляет 193 см. Отметим, что до этого он выступал за македонскую команду "Шкупи".