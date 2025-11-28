"Студии" захватывают рынок недвижимости Баку

В Баку в последнее время на рынке стало предлагаться все больше квартир с небольшой площадью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, уменьшение площади не влияет на цены. Напротив, квартиры с небольшой площадью предлагаются по высокой стоимости. Например, однокомнатная новостройка площадью 28 м² выставлена на продажу за 118 000 манатов, а квартира площадью 35 м² - за 138 000 манатов.

Также в последние годы широко обсуждается рост предложения квартир типа "студия". Ранее однокомнатные квартиры имели отдельную кухню, двух- и трехкомнатные квартиры тоже обладали собственной кухней. Сейчас же кухню объединяют с комнатой и предлагают как "студию".

Отмечается, что двухкомнатные студии по факту соответствуют однокомнатным квартирам по старым планировкам, а трехкомнатные студии - двухкомнатным. Однако в рекламных материалах такие квартиры обозначают как "двухкомнатные" или "трехкомнатные", создавая у покупателя впечатление более просторного жилья.

Некоторые покупатели воспринимают это как маркетинговую стратегию, другие - как альтернативную возможность приобрести жилье в условиях роста цен на рынке.

