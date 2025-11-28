Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

26 ноября Баку вновь стал местом встречи игроков евразийской логистики: здесь прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ. Эта встреча в первую очередь стала значимым политико-экономическим сигналом, который прозвучал вслед за подписанием трехстороннего меморандума между Азербайджаном, Россией и Ираном. Документ о развитии западного маршрута международного транспортного коридора Север-Юг стал очередным подтверждением того, что именно Азербайджан сегодня является самым надежным и предсказуемым звеном на этом направлении - и Москва, и Тегеран это отлично понимают.

Меморандум, подписанный в Баку, предусматривает согласование тарифов, формирование единого комплексного тарифа и запуск регулярных блок-поездов. Фактически речь идет о создании сквозной логистической цепочки без "скачков" стоимости и технических проволочек, что критически важно для грузоотправителей. "Такой подход обеспечивает прозрачность условий и стабильность стоимости на определенный период, создавая более комфортную и предсказуемую среду для грузоотправителей", - подчеркнул в беседе с журналистами глава РЖД Олег Белозеров.

То, что Россия и Иран подписывают подобные документы именно с Азербайджаном, является показателем их практического выбора. Если бы существовала реальная альтернатива западному маршруту, будь то восточный обход через Центральную Азию или чисто морская логистика, ни Москва, ни Тегеран не стали бы выстраивать многоуровневую тарифную и инфраструктурную систему именно вокруг азербайджанской территории.

Примечательно, что параллельно с тарифными договоренностями Москва ускоряет строительство ключевого иранского участка Решт-Астара - того самого, который много лет оставался так называемым "узким местом". В мае 2023 года Россия подписала межправительственное соглашение о финансировании проекта. Иран, в свою очередь, ускорил процесс выкупа земель: сегодня оформлено уже 95% территории. На выкупленных участках российская сторона ведет инженерные работы, а строительство планируется начать после 2026 года.

И Россия, и Иран вкладывают ресурсы, время и политический капитал в развитие маршрута, который проходит исключительно через Азербайджан. Это прямое признание того, что именно этот путь рассматривается ими как основной и долгосрочный.

На фоне активности партнеров Азербайджан развивает свой участок коридора Север-Юг в куда более динамичном темпе. До конца года завершается реконструкция линии Сумгайыт-Ялама. Полным ходом идет строительство линии Горадиз-Агбенд, которую планируют довести до границы с Арменией в 2026 году. Параллельно восстанавливается 188-километровый участок через Нахчыван.

Это системные инвестиции в будущий грузопоток. Азербайджан уже объявил цель - довести объем перевозок по Север-Юг до 5 миллионов тонн к 2028 году и затем - до 15 миллионов тонн.

Тегеран видит эти усилия и прямо называет их ключевыми. "Отрадно, что Азербайджан также предпринимает шаги по развитию железнодорожной инфраструктуры внутри страны. Это само по себе будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок", - отметил замминистра дорог Ирана Джаббар Али Закери в эксклюзивном интервью Trend.

О надежности азербайджанского транзита говорят не только планы, но и факты. Лишь благодаря согласию Баку открыть транзит для Еревана были осуществлены первые поставки казахстанской и российской пшеницы в Армению. Маршрут через Россию, Азербайджан и Грузию был успешно протестирован - и теперь может стать регулярным.

Терминал в Астаре, переданный Азербайджану на 25 лет, становится одной из главных точек притяжения грузов. В 2023 году он обработал 692 тыс. тонн, в 2024-м - уже около 800 тыс., а после завершения работ его мощность вырастет до 3,5-4 миллионов тонн. Это стратегический актив не только для западного маршрута, но и для морской ветки коридора.

Когда регионам нужна реальная логистика, выбор всегда падает на азербайджанский транзит. Подписанный в Баку трехсторонний меморандум - это политический сигнал, экономический расчет и логистическая реальность, в которой Азербайджан занимает ключевое место.

Россия видит в азербайджанской территории единственный по-настоящему предсказуемый путь в Иран и дальше - к портам Персидского залива. Международные структуры, работающие над оптимизацией коридора, отмечают именно азербайджанское звено как наиболее готовое к цифровизации и модернизации.

Все это складывается в простой вывод: Азербайджан - это самый надежный и устойчивый партнер в транзите между Севером и Югом Евразии. И государства, участвующие в проекте Север-Юг, не просто признают это, они строят свои стратегии вокруг этого факта.