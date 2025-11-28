https://news.day.az/azerinews/1798546.html Azərbaycanlı idmançının ABŞ-da böyük qələbəsi - FOTO - VİDEO Amerikada keçirilən LFA turnirində azərbaycanlı idmançı Farman Həsənov qələbə qazanıb. Day.Az xəbər verir ki, üstünlüyünü bir daha sübut etdi. o, 6-0 rekorda malik Abdurakhman Fazilovu TKO (həkim dayandırması) ilə məğlub edərək növbəti qələbəsini əldə edib. Döyüşdən görüntüləri təqdim edirik:
