Azərbaycanlı idmançının ABŞ-da böyük qələbəsi

Amerikada keçirilən LFA turnirində azərbaycanlı MFS komandasının idmançısı Farman Həsənov qələbə qazanıb.

Day.Az xəbər verir ki, üstünlüyünü bir daha sübut etdi. o, 6-0 rekorda malik Abdurakhman Fazilovu TKO (həkim dayandırması) ilə məğlub edərək növbəti qələbəsini əldə edib. 

Döyüşdən görüntüləri təqdim edirik: 