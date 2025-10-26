В центре Баку снесут некоторые здания

В Сабаильском районе Баку начнутся работы по сносу некоторых зданий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, снос будет проведён в отношении ряда аварийных домов, срок эксплуатации которых истёк. К таким объектам относятся здания по адресам: улица Салмана Мумтаза, дома №30 и №34, а также улица Даглыг, дом №24.

Жильцы утверждают, что компенсация не соответствует реальной стоимости их недвижимости. Им выплатили по 1550 манатов за каждый квадратный метр, однако часть семей с этим согласилась и уже освободила жильё, а другие - отказались принимать предложенную сумму.

По словам жителей, во время оценки были допущены неточности и в измерениях площади их квартир.

В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сообщили "Xəzər Xəbər", что после многочисленных обращений граждан по данному адресу была проведена проверка, в ходе которой здание признали аварийным.

С 16 собственниками дома №34 по улице Салмана Мумтаза уже заключены нотариально заверенные договоры, им выплачены компенсации и обеспечено переселение. Остальным жителям также предложат подписать аналогичные соглашения и получить компенсацию после согласия на предложенную сумму.

