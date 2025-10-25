К сведению получающих соцвыплаты

Государственный фонд социальной защиты населения полностью завершил перечисление социальных выплат за октябрь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, 10 октября были выплачены пенсии жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики.

21 октября средства получили пенсионеры из остальных регионов, включая граждан, пользующихся льготными условиями. Сегодня же завершено перечисление всех пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за октябрь.