К сведению получающих соцвыплаты - сегодня... Государственный фонд социальной защиты населения полностью завершил перечисление социальных выплат за октябрь. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, 10 октября были выплачены пенсии жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики.
Государственный фонд социальной защиты населения полностью завершил перечисление социальных выплат за октябрь.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, 10 октября были выплачены пенсии жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики.
21 октября средства получили пенсионеры из остальных регионов, включая граждан, пользующихся льготными условиями. Сегодня же завершено перечисление всех пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за октябрь.
