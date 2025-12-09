https://news.day.az/society/1800964.html Трагедия в Товузском районе В Товузском районе погиб трехлетний ребенок, упав в бассейн. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, трагедия произошла в селе Дюз Гырыглы. По имеющимся данным, Х. Гасымов, 2022 года рождения, утонул после падения в бассейн, расположенный во дворе частного дома, в котором проживала семья. По факту происшествия начато расследование.
