Трагедия в Товузском районе

В Товузском районе погиб трехлетний ребенок, упав в бассейн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, трагедия произошла в селе Дюз Гырыглы.

По имеющимся данным, Х. Гасымов, 2022 года рождения, утонул после падения в бассейн, расположенный во дворе частного дома, в котором проживала семья.

По факту происшествия начато расследование.