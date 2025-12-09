В США самолет экстренно приземлился и столкнулся с автомобилем

В США самолет совершил экстренную посадку на трассу во Флориде. Затем он столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.

В результате пострадала 57-летняя женщина-водитель. Её госпитализировали.

Лица, находившиеся на борту, не пострадали.

Напомним, что в начале декабря в США разбился истребитель F-16.