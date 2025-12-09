https://news.day.az/world/1800955.html В США самолет экстренно приземлился и столкнулся с автомобилем - ВИДЕО В США самолет совершил экстренную посадку на трассу во Флориде. Затем он столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News. В результате пострадала 57-летняя женщина-водитель. Её госпитализировали. Лица, находившиеся на борту, не пострадали.
