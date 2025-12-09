https://news.day.az/society/1801081.html К сведению пенсионеров Баку, Сумгайыта и Абшерона Завтра планируется выплата пенсий по Баку, Сумгайыту и Апшерону. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
Завтра планируется выплата пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
Отмечается, что Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует 10 декабря выплатить пенсии за текущий месяц по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.
Следует отметить, что пенсии лиц, имеющих право на льготные условия, также будут выплачены в этом месяце в соответствии с графиком.
