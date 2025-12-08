Азербайджан и США обсудили проекты в области морского транспорта

Посольство США в Азербайджане и Азербайджанская государственная морская академия обсудили сотрудничество в области морского транспорта и машиностроения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации посольства на платформе "X".

"На прошлой неделе представители отдела общественной дипломатии посольства США в Баку встретились с руководством Азербайджанской государственной морской академии и обсудили обмен опытом США в области морского транспорта и машиностроения посредством программ Fulbright, American Spaces corners, обучение английскому языку и сотрудничество с университетами США, а также вклад посольства в развитие двусторонних отношений", - подчёркивается в публикации.