Указание лиц армянского происхождения как «военнопленных» - грубое искажение реальности

Указание лиц армянского происхождения, обвинённых и осуждённых за преступления против человечности и военные преступления, как "военнопленных", а также определение их освобождения в качестве отдельного приоритета является грубым искажением реальности и неприемлемо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу документа "Стратегическая повестка для партнёрства между Европейским союзом и Арменией", подписанному между ЕС и Арменией.

Несмотря на то, что в документе ЕС-Армения отражен ряд положений в поддержку не пользующейся региональным консенсусом инициативы Армении "перекрёсток мира", вызывает серьёзную обеспокоенность отсутствие хотя бы одного упоминания проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), имеющего важнейшее значение и достигнутого в рамках процесса нормализации на Вашингтонском саммите 8 августа. Данное обстоятельство порождает вопросы относительно серьёзности намерений Армении выполнять обязательства по соглашению TRIPP, подписанному премьер-министром в Вашингтоне, а также относительно заявленной поддержки ЕС данному проекту.