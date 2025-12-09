Азербайджан и Amazon Web Services рассмотрели совместные шаги в сфере облачных решений

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в США провел встречу с вице-президентом компании Amazon Web Services (AWS) по глобальному государственному сектору Домиником Дельмолино.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по развитию облачной инфраструктуры, цифровой трансформации государственных услуг, усилению возможностей кибербезопасности, расширению экосистемы инноваций.