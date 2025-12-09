Создание искусственного интеллекта - давняя мечта человечества. Искусственный интеллект - главная движущая сила цифрового суверенитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики Кямран Иманов во время своего выступления на международной конференции "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект", проходящей сегодня в Баку.

"Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденная распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, предусматривает внедрение инноваций и увеличение использования цифровых технологий в сферах экономики, управления, образования, информации и здравоохранения, включая широкое применение искусственного интеллекта. Принятие Закона "Об искусственном интеллекте" и создание Азербайджанской академии в этой области выдвигают на повестку дня вопросы совершенствования законодательства в этой сфере и институциональные изменения в нашей стране.

Принцип будущего основан на совместной деятельности человека и искусственного интеллекта. В сфере культуры искусственный интеллект в корне меняет понятие креативности. Благодаря искусственному интеллекту начинается этап гибридного творчества. Искусственный интеллект становится одним из инструментов "мягкой силы" правительств в культурной дипломатии. История искусственного интеллекта - это не просто путь, пройденный ИИ от мифологических представлений о чисто механическом интеллекте до трансформеров и генеративных моделей.

История искусственного интеллекта - это не только эволюция от мифологических представлений о механическом разуме до трансформеров и генеративных моделей, но и история превращения его в один из основных столпов мировой экономики и ведущий фактор социально-культурной трансформации", - отметил он.

Кямран Иманов также рассказал о правовых основах искусственного интеллекта и его важной роли в сфере интеллектуальной собственности. Он отметил, что искусственный интеллект влияет на информационно-коммуникационные средства, медиаформаты, журналистику, социальные сети, образование и другие сферы.