Рост производства мебели в Азербайджане

По сравнению с прошлым годом, производство мебели в Азербайджане за первые 10 месяцев текущего года выросло на 10,9%.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил заместитель председателя Ассоциации производителей мебели Азербайджана Турал Озан.

Он отметил, что если стоимость производства мебели в Азербайджане в 2024 году составила 391,2 миллиона манатов, то к концу года, по прогнозам, этот показатель приблизится к 433 миллионам манатов.

"Сегодня производство мебели в нашей стране способно удовлетворить 50-60% внутреннего спроса. Основной спрос приходится на продукцию из МДФ и ламината. Производство мебели является ключевым направлением в сфере дизайна интерьера, которая постоянно развивается, формируя новые требования. Современные дизайнерские решения, функциональность, тренды, цвета и фактуры играют важную роль в формировании спроса", - добавил он.