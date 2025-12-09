Греческие фермеры заблокировали аэропорт на Крите

Греческие фермеры парализовали работу Международного аэропорта Ираклиона на Крите, штурмуя взлетно-посадочную полосу и блокируя доступ к терминалу.

Как передает Day.Az, протестующие прорвались через полицейский кордон и вошли на взлетно-посадочную полосу аэропорта Никоса Казандзакиса в Ираклионе, что привело к приостановке полетов и задержкам вылетов. Фермеры требуют разблокировки выплат субсидий ЕС: из-за коррупционного скандала и проверок возник дефицит финансирования в размере около 600 миллионов евро, и выплата средств тем, кто фактически работает на земле, была отложена. Ситуация усугубилась вспышкой овечьей и козьей оспы, массовым забоем скота и ростом затрат на фоне низких закупочных цен и повышения цен на энергоносители.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис признал задержки и пообещал, что общая сумма выплат фермерам в этом году достигнет 3,7 миллиарда евро, призвав одновременно прекратить блокаду дорог, портов и аэропортов и перейти к диалогу.

Несмотря на обещания, фермеры продолжают акции по всей стране и угрожают новыми блокадами ключевой инфраструктуры по всей стране.