Birbank Star – кредитная карта, делающая повседневные расходы удобнее

Кредитные карты стали важной частью современной жизни, а Birbank Star благодаря своим выгодным условиям обеспечивает пользователям лёгкий доступ к финансовым возможностям. Сегодня тысячи клиентов уже пользуются преимуществами, которые предлагает Birbank Star. Так почему же они выбирают именно эту карту?

Финансовая свобода

Главное преимущество Birbank Star - возможность совершать покупки без дополнительных затрат. Если клиент возвращает израсходованную сумму на баланс до последнего дня месяца, он не оплачивает никаких дополнительных комиссий или процентов.

Платежи без комиссии

С Birbank Star все виды платежей от покупок в магазинах до повседневных расходов осуществляются без комиссии. Это обеспечивает клиентам дополнительный комфорт и финансовую гибкость.

Кредитный лимит до 30 000 манат

Birbank Star предоставляет кредитный лимит до 30 000 манат, адаптированный под индивидуальные потребности каждого клиента. Размер лимита определяется на основе финансового поведения владельца карты. Такой кредитный ресурс позволяет быстрее и легче реализовывать свои планы.

Бонусы за каждую покупку

Совершая покупки с Birbank Star у партнёров, клиенты зарабатывают бонусы, которые можно использовать в тысячах точек партнёрской сети Bir ekosistem. Кроме того, пользователям карты доступно двойное возмещение НДС при оплате через QR.

Простое оформление

Оформить карту Birbank Star можно через мобильное приложение Birbank, на сайте Birbank.az, а также в филиалах Kapital Bank и Birbank.

Чтобы стать владельцем карты Birbank Star: www.b-b.az/prst

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт Birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.