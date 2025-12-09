США вернули Турции 41 исторический артефакт

На церемонии репатриации, состоявшейся в Нью-Йорке, 41 исторический артефакт, вывезенный из Турции контрабандным путём, был возвращён Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT, 41 исторический предмет общей стоимостью более 8 миллионов долларов был передан обратно турецкой стороне.

На церемонии было отмечено, что возвращённые артефакты являются важными образцами культурного наследия, восстановленного в результате совместных международных расследований.