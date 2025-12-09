IATA спрогнозировала стабилизацию прибыльности мировой авиации в 2026 году

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) представила финансовый прогноз для мировой авиационной отрасли на 2026 год, демонстрируя стабилизацию прибыльности на фоне продолжающихся вызовов в цепочке поставок и геополитической нестабильности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно прогнозу, совокупная чистая прибыль авиакомпаний достигнет 41 млрд долларов при чистой марже 3,9%, что немного ниже исторического максимума в 5%, но все еще отражает высокий уровень рентабельности для отрасли с традиционно низкой прибыльностью. Средняя прибыль на пассажира составит 7,90 доллара.

Особое внимание в отчете уделено грузовой авиации. Старший вице-президент IATA по вопросам устойчивого развития и главный экономист Мари Оуэнс Томсен отметила: "Абсолютно удивительное явление 2025 года - это форвардное планирование. Китайские экспортеры и мировые импортеры заранее закупали товары, чтобы смягчить влияние тарифов. Благодаря авиации рост торговли не только сохранился, но и превысил ожидания".

В 2026 году ожидается мировой рекорд по коэффициенту загрузки пассажирских самолетов - 83,8%, что позитивно сказывается на финансовых показателях. Число пассажиров прогнозируется на уровне 5,2 млрд, рост относительно 2025 года - 4,4%.