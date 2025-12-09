Стала известна причина крупной пробки в Ясамальском районе

Вчера в сети распространились кадры, на которых крупная пробка в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, из видеозаписи становится ясно, что затор возник на перекрестке улиц Гасана бека Зардаби и Акима Аббасова из-за действий нескольких водителей.

Некоторые из них остановили автомобили прямо на участке перекрестка, который должен оставаться свободным для проезда, тем самым полностью заблокировав движение.

По этой причине серьезные заторы образовались не только на указанном участке, но также на проспекте Мятбуат, улицах Абдулвахаба Саламзаде, Абдуррахим бека Хагвердиева, проспекте Тбилиси и на других прилегающих дорогах.

Пользователи социальных сетей, комментируя видео, раскритиковали водителей, ставших причиной пробки, и подчеркнули недопустимость въезда на перекресток, если далее движение невозможно.

Отметим, что уже несколько месяцев в некоторых точках столицы наносят специальные разметки в виде "жёлтой сетки", чтобы предотвратить подобные ситуации. При въезде на перекресток, где дальнейшее движение невозможно, тем самым блокируя другие транспортные средства, водители несут административную ответственность и получают штраф.