У BMW новый гендиректор

Наблюдательный совет BMW во вторник назначил новым генеральным директором Милана Недельковича. Он сменил Оливера Ципсе, занимавшего этот пост много лет. Как передает Day.Az, новое назначение связано с тем, что немецкий автопроизводитель запускает новое поколение моделей в сложных рыночных условиях.
56-летний Неделькович примет бразды правления 14 мая следующего года, пишет Reuters.
Автопроизводитель BMW в октябре снизил свой прогноз прибыли на 2025 год, и теперь BMW делает ставку на первую модель из полностью электрической серии Neue Klasse в качестве драйвера роста в 2026 году.
