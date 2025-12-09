У BMW новый гендиректор

Наблюдательный совет BMW во вторник назначил новым генеральным директором Милана Недельковича. Он сменил Оливера Ципсе, занимавшего этот пост много лет.

Как передает Day.Az, новое назначение связано с тем, что немецкий автопроизводитель запускает новое поколение моделей в сложных рыночных условиях.

56-летний Неделькович примет бразды правления 14 мая следующего года, пишет Reuters.

Автопроизводитель BMW в октябре снизил свой прогноз прибыли на 2025 год, и теперь BMW делает ставку на первую модель из полностью электрической серии Neue Klasse в качестве драйвера роста в 2026 году.