Белуха в Китае "наказала" курильщика

Белуха в Китае "наказала" курильщика - потушила его сигарету струей воды в океанариуме в Даляне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мужчина проигнорировал запрет и закурил прямо в зоне контакта с животными, не реагируя на замечания сотрудников. Тогда белуха сама вмешалась и облила его водой.