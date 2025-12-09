https://news.day.az/world/1801166.html

Белуха в Китае "наказала" курильщика - ВИДЕО

Белуха в Китае "наказала" курильщика - потушила его сигарету струей воды в океанариуме в Даляне. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мужчина проигнорировал запрет и закурил прямо в зоне контакта с животными, не реагируя на замечания сотрудников. Тогда белуха сама вмешалась и облила его водой.